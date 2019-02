Wiener Wohnung stand in Flammen

Am Samstagmorgen kam es in der Hütteldorferstraße Kreuzung Huglgasse zu einem Wohnungsbrand. Dicke Rauchschwaden zogen aus dem oberen Fenster des zweistöckigen Gebäudes in Rudolfsheim-Fünfhaus. Im Erdgeschoss befindet sich ein Diskont und nebenan ein Supermarkt. Die Berufsfeuerwehr Wien wurde gegen 8.40 Uhr informiert und war mit insgesamt acht Löschfahrzeugen vor Ort, berichtet Feuerwehrsprecher Lukas Schauer. Ein Übergreifen auf andere Wohnungen konnte verhindert werden.

Rund eine Stunde später gaben die Einsatzkräfte Brand aus. Durch den Feuerwehreinsatz kam es aber sowohl in der Huglgasse und der Hütteldorferstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Informationen über Verletzte gab es vorerst nicht.

Mehr Infos in Kürze...