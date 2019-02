Wiener Zwillinge für 'Panda-Oscar' nominiert

Anfang Dezember des letzten Jahres wurden Fu Feng und Fu Ban, die beiden Panda-Zwilling, aus dem Tiergarten Schönbrunn in Wien nach China übersiedelt. "Die vorgeschriebene Quarantäne-Zeit hat mittlerweile geendet. Die Zwillinge sind nun in der Panda-Station in Gengda vom Quarantänebereich in eine große Anlage übersiedelt, wo sie auch für die Besucher der Panda-Station zu sehen sind", erklärt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter in einer Aussendung.

Und den beiden Pandas scheinen sich sichtlich wohlzufühlen in ihrem neuen Zuhause. Auf Bildern, die eine japanische Besucherin dem Zoo zukommen ließ, toben sie ausgelassen in ihrem Gehege herum.

© Ming Mei

Nominiert

Grund zur Freude hätten sie auf jeden Fall. Denn die einstigen Besuchermagneten sind für den internationalen Giant Panda Global Award, die "Oscars" in der Panda-Welt, nominiert. Noch bis Sonntag kann man aus aller Welt unter www.giantpandaglobal.com abstimmen. Der Preis wird bereits zum sechsten Mal verliehen. Fu Feng und Fu Ban sind dabei für die Rückkehrer des Jahres" als auch für den "Panda-Moment des Jahres" nominiert. Aber auch der Tiergarten Schönbrunn kann kräftig abstauben. Zoologin und sozusagen "Panda Mama" Eveline Dungl betreut die Tiere seit Beginn an und ist als beste Pflegerin nominiert, sowie das gesamte Tierpfleger-Team. In der Kategorie „Unterhaltsame Bildungsarbeit“ ist der neu erschienene Bildband „Pandas. Eine Erfolgsgeschichte aus dem Tiergarten Schönbrunn“ nominiert.

© Ming Mei