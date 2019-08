Wiener ist der Coolste der Welt

Er hat es wirklich getan: Der legendäre Eisschwimmer Josef Köberl aus Floridsdorf hat sich am Samstag am Vorplatz Nord des Hauptbahnhofs quasi einfrieren lassen, um den aktuellen Weltrekord „Longest Duration Full Body Contact With Ice“ zu brechen. Den hielt bislang der Chinese Songhao Jin, der es eine Stunde und 53 Minuten zwischen Eiswürfeln aushielt. Köberl schaffte zwei Stunden, acht Minuten und 47 Sekunden.

© TZOE/Fuhrich

Köberl gibt seit Jahren als besonders cooler Typ. Der ehemalige Bundesheer-Mitarbeiter, der heute für die Oberste Zivilluftfahrbehörde im Verkehrsministerium arbeitet, taut erst dann erst so richtig auf, wenn andere in Schüttelfrost verfallen.

Auf seinen Weltrekord hat sich der Floridsdorfer akribisch vorbereitet: „In den letzten Tagen konnte ich nach der Arbeit immer in einen Gletschersee gehen. In Wien holte ich mir im Einzelhandel Einkaufssäcke voll mit Eis. Die habe ich dann in ein Kinderplanschbecken gegeben und mich jeweils eine Stunde reingelegt. Ins Bett habe ich PET-Flaschen mit gefrorenem Wasser mitgenommen, damit das Bett schön frisch ist“, sagte Köberl zu ÖSTERREICH. Bei seinem Weltrekord ist sein Körper fast bis auf auf etwa 32 Grad runtergekühlt.

© TZOE/Fuhrich