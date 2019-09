Wiener verbreitete Kinderpornos auf Instagram

Wien. Ein 24 Jahre alter Mann hat via Instagram Kinderpornos verbreitet. Er wurde von der Polizei ausgeforscht und am Dienstag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. Der Mann war geständig, er befindet sich in Haft, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der 24-Jährige war der Polizei bereits bekannt. Er soll Kinderpornos sowohl auf Instagram raufgeladen, als auch via privater Nachrichten versendet haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Ermittler am Dienstag zahlreiche Datenträger sicher. Diese müssen erst ausgewertet werden.