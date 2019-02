Wilde Amok-Fahrt mit falschem Polizeiauto

Vier Fußgeher konnten sich in letzter Sekunde retten als der Lenker mit einem Ford Focus vor der Staatsoper über beide Schutzwege der Operngasse fuhr. Bei dieser Fahrt hatte er ein Folgetonhorn eingeschaltet, das an jenes der Polizei erinnert. Der Vorfall ereignete sich schon am Donnerstag.

Der Amok-Fahrer soll bereits in mehreren Bezirken Wiens gesichtet worden sein.

Er konnte aufgrund des Kennzeichens von der Landespolizeidirektion Wien ausgeforscht werden. Die Ermittlungen laufen.