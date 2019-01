Wien. Pyro-Eklat, Damenbinden-Wurf und jetzt Hitler-Gruß: Selten sorgte eine Donnerstagsdemo für so viel Wirbel. Rund 2.000 Personen nahmen laut Polizei bei der Protest-Veranstaltung teil. Dabei kam es auch zu Sachbeschädigungen. Esi kam auch zu einem Zwischenfall vor dem Lokal der Burschenschaft Gothia in der Schlösselgasse: Demonstranten schossen mittels Pyrotechnik auf das Gebäude, eine am Haus befestigte Fahne geriet dabei in Brand, wie die Polizei am Donnerstagabend bestätigte.

Hitler-Gruß sorgt für Aufregung

Nun wurde ein Foto auf Twitter gestellt, das einen Mann zeigt, der aus den Räumen der Burschenschaft Gothia den Hitlergruß auf die Straße in Richtung Demonstranten zeigt. Die Polizei sei bereits informiert worden, heißt es.

ניאו נאציזם באוסטריה: במהלך הפגנה נגד חברות מפלגת החירות האוסטרית בממשלה הנוכחית, עברו המפגינים על יד מבנה של אחווה גרמנית-לאומנית בשם Gothia. אותם חברי אחווה הצדיעו למפגינים במועל יד. ישנם בוגרי האחווה בפרלמנט ותפקידים רשמיים הממשלה. מדאיג #fpo #Antisemitism #Austria pic.twitter.com/eVfKQvSqja — Zvika Klein (@ZvikaKlein) 25. Januar 2019

Parlamentarische Anfrage eingebracht

Nachdem gestern Abend regierungskritische Demonstranten von einem Fenster der Burschenschaft Gothia aus mit dem Hitlergruß begrüßt wurden, stellt die Liste JETZT eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Kickl. "Mit Alexander Höferl ist einer der wichtigsten Mitarbeiter des Kabinetts des Innenministers Mitglied ebendieser Burschenschaft. Dazu bringt Peter Pilz jetzt eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister ein", schreibt JETZT in einer Aussendung. Die Parlamentarier wollen unter anderem von Kickl wissen, ob sich Alexander Höferl zum Zeitpunkt des öffentlichen Hitlergrußes in den Räumlichkeiten dieser Burschenschaft aufgehalten habe? Außerdem wollen sie wissen, ob Kickl weiterhin "einen Mitarbeiter, in dessen Burschenschaft mit "Heil Hitler" gegrüßt wird, weiterhin in seinem Kabinett beschäftigen wird"?