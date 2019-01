Wirbel um 'Hitler-Gruß' von Burschenschafter

Die Donnerstags-Demo stand diesmal im Zeichen der Vorbereitung auf den Akademikerball. So führte der Demo-Zug entlang der Buden der Studentenverbindungen. Im 8. Bezirk, vorm Haus der Burschenschaft Gothia, kam es zum Eklat: Demonstranten zünden eine daran angebrachte Deutschlandfahne an. Eine junger Mann tritt ans Fenster und – das ist nur auf einem Foto zu sehen – zeigt offenbar den Hitler-Gruß.

„Konsequenzen“. In den sozialen Medien ging es am Freitag rund und die Liste „Jetzt“ will das Aufreger-Bild sogar zum Fall fürs Parlament machen: Peter Pilz bringt eine Anfrage an Innenminister Kickl (FP) ein. Denn: Dessen Kabinettsmitarbeiter Alexander Höferl soll Mitglied ebendieser Burschenschaft sein. Indes twittert die israelische Botschafterin Talya Lador-Fresher: „Es trifft mich sehr, solche Bilder zu sehen.“ Sie fordert „vollständige Aufklärung und entsprechende Konsequenzen“.

Der beschuldigte Burschenschafter, F. R., meldete sich am Freitag in ÖSTERREICH zu Wort: „Ich habe keinen ‚Hitlergruß‘ gezeigt. Das Foto entstand, als ich – durch die Schmähungen und Angriffe auf das Haus der Burschenschaft provoziert – den Demonstranten zugewunken habe.“ Auf seinem Facebook-Profil ist R. als FPÖ-Wahlhelfer zu sehen.