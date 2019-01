Wirbel um Laufhaus-Werbung: Soldaten zahlen halben Preis

"Wir unterstützen unser Heer", steht in großen Lettern auf dem Plakat, das am Parkplatz der Shopping City Nord (SCN) in Wien prangt. Darunter eine Nahaufnahme eines Soldaten, der sich Tarnfarbe ins Gesicht schmiert. So weit so gut, würde man denken. Lässt man den Blick aber nach unten schweifen, ließt man ebenfalls in großer Schrift "Jeder Soldat zahlt nur die HÄLFTE!". Darüber der Verweis auf ein Laufhaus und Peepshow in der Burggasse in Wien-Neubau.

Das Foto kursiert mittlerweile auf Twitter und sorgt für reichlich Empörung. "Irgendwie als wäre es 1914. Besonders zach finde ich dieses Plakat in Anbetracht der langen Geschichte von sexueller Ausbeutung durchs Militär", schreibt der User "Wasserdanke" zu dem Bild, das er auch selbst gepostet hat. "Irgendwie bleibt einem die Spucke weg", schreibt eine andere.

In den Kommentaren machen sich Unverständnis und Kritik breit. Über 900 Menschen likten das Bild und über 100 teilten es auf Twitter.

selten so eine üble mischung aus patriotismus und patriarchat gesehn wie diese in 1210 wien pic.twitter.com/ZMH6tHgSVb — r (@wasserdanke) January 6, 2019