Wirbel um Sturmgewehre

Nach und nach sollen alle Streifenwagen mit vollautomatischen Waffen ausgestattet werden. Zu diesem Zweck haben die Ex-ÖVP-Minister Schelling und Sobotka in ihren letzten Wochen in der Regierung noch 6.990 Sturmgewehre vom Typ Steyr AUG A3 um 24 Mio. Euro geordert, wie die Kleine Zeitung berichtet. Einzig: Ausschreibung hat es zu dem Mega-Auftrag – anders als beim Zubehör wie Tragetaschen – keine gegeben. Innenminister Kickl (FP) erklärt das in einer Anfragebeantwortung mit der „Sicherstellung der Handlungssicherheit bei der Bedienung“. Das Vorgehen sei zulässig.