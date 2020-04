Wirbel um Video von Covid-Festnahme

Im Internet wird ein harter Einsatz der Polizei heftig diskutiert. Zu Recht?

Wien. Ein Video sorgt für Wirbel im Netz. Es zeigt Polizisten bei der Festnahme von Männern, die ganz offenbar gegen das Corona-Maßnahmengesetz verstoßen haben. Die Beamten sind dabei nicht zimperlich, sogar unverhältnismäßig hartes Vorgehen wird ihnen vorgeworfen. Zu Recht?

Der Einsatz stammte von Freitagnachmittag: In Wien-Meidling traf sich im Bereich der U-Bahn-Station „Am Schöpfwerk“ ein Trio, darunter zwei ältere Salzburger, 60 und 54 Jahre alt. Ohne Zweifel verstießen sie gegen die Ausgangsbeschränkungen, weil sie sich nur zum Spaß (und Biertrinken) an der U-Bahn getroffen hatten. Die Besatzung einer Polizeistreife wollte die Männer kontrollieren.

Die Situation lief aus dem Ruder, die Polizisten ermahnten die Corona-Sünder zunächst. Doch das Trio reagierte äußerst aggressiv, pöbelte die Beamten an.

Verletzter Beamter vom Dienst abgezogen

Der 54-Jährige leistete massiven Widerstand, attackierte die Beamten. Bei seiner Festnahme verletzte er einen der Cops so schwer, dass dieser vom Dienst abtreten musste. Der Angreifer wurde in Gewahrsam genommen, alle drei Männer wurden angezeigt.