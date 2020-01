Wirbel um Wohnung 'für attraktive Studentin'

Eine Wohnung in Wien soll nur an junge, attraktive Frauen vermietet werden.

Ein Inserat für eine Wohnung sorgt in Wien derzeit für großen Wirbel. Ein 36-jähriger Geschäftsmann will das Apartment in Wien-Landstraße nämlich nur an junge, attraktive Studentinnen vermieten.

Wohnung zum Schnäppchenpreis

So heißt es im Inserat, dass er die Wohnung einer „jungen, attraktiven Studentin / jungem Mädchen" vermieten wolle. Die 25 Quadratmeter große Garçonnière befindet sich nur 100 Meter von einer U-Bahn-Station entfernt und ist mit einer Miete von 150 Euro im Monat ein echtes Schnäppchen.

Das Inserat war auf verschiedenen Plattformen geschaltet und sorgte für jede Menge Kritik. Online bezeichneten zahlreiche User die Annonce „widerlich“ oder einfach nur „diskriminierend“. Wie der „Standard“ berichtet, sollen sich aber auch schon einige junge Frauen für die Wohnung beworben haben.

Auf jeden Fall diskriminierend

Die Wiener Mietervereinigung rät jedoch dringend davon ab, sich auf solche Inserate zu melden, weil es in diesem Fall offensichtlich diskriminierend ist. Zudem ist auch der angesetzte niedrige Mietpreis zu hinterfragen. Das Inserat wurde inzwischen wieder entfernt.