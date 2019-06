Wirbel um neues Video: Klima-Aktivist unter Auto

Das Video zeigt, wie knapp es war: Umwelt-Aktivist Anselm Schindler (28) liegt – von Beamten fixiert – unter einem Polizeiauto. Das Fahrzeug beginnt zu rollen, in letzter Sekunde ziehen ihn die Polizisten aus der Gefahrenzone. Sein Kopf wäre fast überfahren worden.

© Twitter Die beiden Klima-Aktivisten Anselm Schindler und Sina Reisch

Vorgeschichte: Während der Demo fotografiert der Münchner Aktivist die Blockade des Rings. Laut eigenen Aussagen stand er am Gehsteig, machte nicht mit: „Dann meinte ein Polizist, dass wir weg sollen. Wir fragten warum, dann kam es zu einem Gerangel“, sagt er zu ÖSTERREICH. Weiter: „Sie stießen mich zu Boden, legten mir Handschellen an.“ An die Gefahr kann er sich nicht erinnern: „Alles ist verschwommen.“ Er musste die Nacht in einer Zelle verbringen.

#Polizeigewalt war bei unserem antikapitalistischen Klima-Protest am Freitag kein Einzelfall. Auf diesem Video sieht man, wie ⁦@AnselmSchindler⁩ brutal auf dem Boden fixiert wird und beinahe ein Polizeiwagen über seinen Kopf rollt.#Wien #autofrei #Klimacamp2019 pic.twitter.com/jDiI646QH8 — Ende GeländeWagen (@RADikalAutofrei) June 3, 2019

Innendienst

In der Causa des anderen Videos (ein Demonstrant wird von mehreren Beamten am Boden fixiert und bekommt heftige Hiebe verpasst) wurde der Beamte in den Innendienst versetzt.