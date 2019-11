Wohnhaus-Brand in Wien: Eine Person tot

Am Donnerstagabend kam es auf der Rechten Wienzeile zu einem Großeinsatz.

Wien-Meidling. Dichter Rauch drang Donnerstagabend durch die zerbrochenen Scheiben einer Wohnung im 1.Stock des 6-stöckigen Gebäudes in der Längenfeldgasse, als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien eintrafen. Sofort wurden zwei Löschleitungen gelegt, eine für den Innanagriff, die zweite für Löschmaßnahmen von außen. Unter Atemschutz drang ein Feuerwehrtrupp in die Brandwohnung ein und führte zeitgleich zur Brandbekämpfung eine Personensuche durch, wie die Feuerwehr in einer Aussendung schreibt.

Eine Person tot

"Eine Person wurde bei der Personensuche und gleichzeitigen Brandbekämpfung vorgefunden und ins Freie gebracht worden und der Berufsrettung Wien übergeben. Trotz aller Bemühungen konnte diese Person nicht gerettet werden", sagt Jürgen Figerl von der Berufsfeuerwehr Wien gegenüber Radio Austria im Interview.

Vier weitere Personen wurden aufgrund leichter Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand war rasch unter Kontrolle, mehrere Personen, die sich im verrauchten Stiegenhaus aufhielten, wurden in Sicherheit gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. 1 Kind und 3 Erwachsene mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Spital eingeliefert werden. Sämtliche Wohnungen wurden von den Feuerwehrleuten kontrolliert. Nachdem keine weitere Gefährdung festgestellt wurde, konnten die BewohnerInnen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Längenfeldgasse war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt, die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.