Nach dem verheerenden Brand mit einem Toten in Wien-Favoriten am Donnerstag, kam es nur einen Tag später erneut zu einem Feuer-Drama in Wien. In der Hernstorferstraße in Penzing geriet gegen 22.30 Uhr eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Vollbrand. Bilder und Videos zeigen, wie aus dem Fenster im Erdgeschoß meterweit die Flammen ragen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 27 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort, erklärt Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf gegenüber oe24.at. Die Wohnungsbesitzerin konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten und kam mit leichten Verletzungen davon.

© Viyana Manset Haber

Dramatischer Rettungseinsatz

Da die Rauchentwicklung enorm stark war und sich im ganzen Wohnhaus ausbreitete, gestaltete sich die Evakuierung der restlichen Bewohner fast schon dramatisch. Die Florianis einige über die Drehleiter und andere mit Atemschutzmasken übers Stiegenhaus retten. Rund zehn Personen wurden so aus dem stark verrauchten Gebäude gebracht, so Schimpf. Vor Ort wurden die Menschen schließlich von der Berufsrettung Wien behandelt. Einige kamen auch ins Spital, allerdings nur aufgrund eines Schocks.

Nach eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht.

© Viyana Manset Haber