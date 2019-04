Wohnung in Wien in Flammen: Großer Feuerwehreinsatz

Am Dienstagabend brach in einer Wohnung in der Neulerchenfelderstraße in Wien-Ottakring aus noch unbekannten Gründen ein Feuer aus. Im obersten Stock des Wohnhauses breiteten sich die Flammen aus, sodass gegen 21.40 Uhr der Notruf abgesetzt wurde. Die Berufsfeuerwehr Wien war sofort vor Ort und kämpfte mit 27 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen gegen den Brand. "Wir wurden zu einem Zimmerbrand gerufen. Über das Ausmaß kann man vorerst aber noch nichts sagen", betont ein Sprecher gegenüber oe24.

Bewohner evakuiert

Die Bewohner des Hauses mussten im Zuge der Löscharbeiten evakuiert werden, heißt es. Zeugen berichteten von dichten Rauchschwaden, die aus den Fenstern zogen. Informationen über Verletzte oder gar Schlimmeres lagen zunächst nicht vor. Gegen 22 Uhr war der Einsatz noch im Gange. Auch die Rettung und die Polizei waren vor Ort.