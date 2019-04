YouTuberin crasht Maserati in Wiener Bim

Wien. Aufs Gas statt auf die Bremse trat eine 25-jährige YouTuberin aus der Ukraine, als sie mit ihrem 400-PS-Boliden vergangene Woche in eine Bim auf dem Ring krachte. Die junge Influencerin aus der Ukraine lebt seit zwei Jahren in Wien, wie sie in einem Onlinebericht schildert.

Der teure Maserati steht nun in der Werkstatt.

Als sie losfahren will, crasht sie in die Straßenbahn. Sie war aber nicht mit 100 km/h unterwegs, wie einige User in den sozialen Medien behaupten würden, so die 25-Jährige.