Youtube-Star legt Wiener Gerngross lahm

Jefree Star hat über 11 Millionen Abonnenten auf Youtube und über 9 Millionen Follower auf Instagram. Diese lieben den Exzentriker vor allem wegen seinem aufwendigen Makeup, das es nun auch in Österreich zu kaufen gibt.



Und die Storeeröffnung im Wiener Gerngross am Montag versetzte die ganze Mariahilfer Straße in Ausnahmezustand. Tausende Fans warteten gespannt auf den 32-Jährigen, der eigentlich Jeffrey Lynn Steininger heißt.



Pinke Limo und Gekreische

Die vor allem jungen Fans konnten es kaum erwarten bis sie ihr Vorbild persönlich zu Gesicht zu bekommen und mit der heiß begehrten Alien-Lidschatten Palette nach Hause zu spazieren.



Schließlich war es endlich so weit und Star fuhr mit einer pinken Stretch Limo vor das Einkaufszentrum und konnte es selbst kaum fassen. Auf Instagram postete er in seiner Story ein Video von Szenen. „Oh mein Gott, wir eröffnen gleich den Store hier und es warten schon Tausende Menschen“, zeigte sich der US-Amerikaner selbst beeindruckt.