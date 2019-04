UPC-Kunden in den Wiener Bezirken Donaustadt und Floridsdorf klagen seit Samstag vermehrt über Probleme mit ihrer Internetverbindung.

Die Beschwerden auf der Facebookseite des Netzbetreibers häufen sich:

"Juhu, mit jedem Tag des Netzausfalls wird weniger von mir an Euch gezahlt. Zahle nicht für eine Leistung was nicht erbracht wird.... Is klar oder !?"

Ein anderer Kunde nimmt die Netzstörung mit Humor: "Wir bedauern den Komplettausfall der Internetdienste. Während sie in der Hotline warten, bis sie schwarz werden, erzählen wir Ihnen interessante Details rund um das Internet. (...) Während sie in der Hotline warten, bis sie schwarz werden, erzählen wir Ihnen interessante Details rund um das Internet. Die Verantwortlichen für diese Probleme wurden identifiziert und entlassen. Ebenso wurden die entlassen, welche die Verantwortlichen entlassen haben. Zusätzlich haben wir die Personen ausfindig gemacht, welche die entlassen haben, die die Verantwortlichen entlassen haben. Das Internet geht zwar dadurch seit 3 Tagen noch immer nicht, aber wir arbeiten daran, noch weitere Verantwortliche zu entlassen. Achtung: Satire."

Darunter das Bild:

© Screenshot Facebook

Störungsende nicht absehbar

Nach den vielen Beschwerden bezog UPC heute auf Facebook Stellung zum Problem:

"Liebe Community, im Raum 21. + 22. Bezirk kann es seit Samstag zu allgemeinen Beeinträchtigungen eurer Internetverbindung kommen. Unsere KollegInnen vom Technikteam sind bereits dabei, die Ursache näher einzugrenzen."

Demnach ist ein Ende der Störung aktuell nicht absehbar.