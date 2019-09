Zeuge: "Täter zielten mit Waffe herum"

Ein Bankangestellter, von einer Filiale unweit des Juweliers, erzählt seine Eindrücke des Überfalls und die Panik danach. Die Täter hätte mit der Waffe wild herum gezielt. "Sie warne definitv bewaffnet", so der Zeuge.

Menschen seien mit ihren Kindern in die Bankfiliale gekommen um Schutz zu suchen. "Sie waren panisch und erzählten, dass einer der Täter noch jemanden auf der Flucht umgestoßen hatte."

Die Räuber flüchteten zunächst zu Fuß in Richtung Schwaigergasse, wo sie offenbar ein dunkles Auto geparkt hatten. Dabei wurden sie von einem Zeugen verfolgt, der ebenfalls verletzt wurde. Auf der Kreuzung Am Spitz/Prager Straße ließen sie eine Schachtel fallen und rannten weiter. Am Eck Am Spitz/Schwaigergasse stießen sie vor einer Bankfiliale eine Passantin um, sprinteten weiter in die Schwaigergasse, sprangen in den Wagen und brausten davon.

Bei den Tätern handelte es sich um drei junge und durchschnittlich große Männer, von denen zumindest einer einen Bart hatte. Andere Zeugen berichteten darüber hinaus, dass einer eine rote Jacke und ein anderer ein helles Hemd trug.