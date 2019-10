Zwei Festnahmen nach Einbruchsdiebstahl

Wien. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) stellten gestern zwei verdächtige Frauen unter Observation. Sie hielten sich einige Zeit in einem Wohnhaus in Döbling auf und verließen danach fluchtartig das Gebäude. Sie rannten über die Fahrbahn des Gürtels und durch mehrere Straßenzüge des 9. Bezirks. Die Anhaltung der beiden Frauen (18, 19; beide Stbg: Kroatien) erfolgte in einem Linienbus. Es stellte sich heraus, dass es zuvor zu einem Einbruch in eine Wohnung des betreffenden Wohnhauses gegeben hatte. Die Frauen hatten Wertgegenstände bei sich, die sichergestellt wurden. Die Polizei überprüft nun, ob diese aus dem Einbruch stammen bzw. ob die 18- und 19-Jährige auch für andere Diebstähle infrage kommen.

Die beiden jungen Frauen wurden festgenommen.