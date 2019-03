Zwei Polizisten retteten einer 68-Jährigen nach Sturz das Leben

Revierinspektorin Melanie B. und Revierinspektor Robert S. von der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße sind wahre Lebensretter: Sie wurden am 17. März gegen 05.40 Uhr zu einem Unfall in einer Wohnung in der Hasenleitengasse in Wien-Simmering gerufen.

Vor Ort vernahmen sie immer leiser werdende Hilferufe aus der Wohnung, weshalb sie sich dazu entschlossen, die Wohnung gewaltsam zu öffnen. Dort entdeckten sie eine 68-jährige Frau, die sich offensichtlich durch einen Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen hatte und stark blutend am Boden lag.

Die Beamten erkannten, dass die Frau schon viel Blut verloren hatte und legten ihr sofort einen Druckverband am Kopf an. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde die 68-Jährige stabilisiert und in beruhigender Weise mit ihr gesprochen. Laut Auskünften der behandelnden Ärzte bestand anfänglich Lebensgefahr, mittlerweile befindet sich die 68-Jährige aber auf dem Weg der Besserung.





Die Lebensretter: Revierinspektorin Melanie B. und Revierinspektor Robert S.