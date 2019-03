Zwei Seniorinnen am Gürtel angefahren

Zwei Fußgängerinnen im Alter von 71 und 81 Jahren sind am Freitag bei einem Verkehrsunfall am Währinger Gürtel in Wien verletzt worden. Laut Zeugenaussagen haben die beiden Frauen die vierspurige Fahrbahn betreten, obwohl der Fahrzeugverkehr grünes Licht hatte. "Sie dürften, so Aussagen, hierbei nicht auf den regen Fahrzeugverkehr geachtet haben", hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Während die Fahrzeuge dreier Fahrstreifen noch rechtzeitig abbremsen konnten, kam es am vierten Fahrstreifen zum Zusammenstoß mit einem Auto. Die Frauen stießen seitlich gegen den Pkw. Sie erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden ins Spital gebracht. Zwölf Meter neben der Unfallstelle befindet sich laut Polizei übrigens ein Schutzweg.