Zwei Teenager drohten mit Terror-Anschlag

Nach Monaten wurden zwei Burschen (14, 17) ausgeforscht, die mit Anschlägen drohten.

Wien. Der Wahnsinn ging im Sommer los und versetzte den 22. Bezirk (Donaustadt) in Angst und Schrecken: Via Twitter drohte ein Unbekannter in gebrochenem Deutsch: „Ich komme morgen Seestad mit ein geschenk für euch.“ Untermalt war die Drohung, wonach der Verfasser jeden erschießen wollte, der sich ihm in den Weg stellt, mit der Abbildung einer Pistole.

© Screenshot (twitter)

Am 1. Advent ging es weiter. In sozialen Netzwerken wurden Fotomontagen mit eindeutigem Bezug auf die Terrormiliz „Islamischer Staat“ verbreitet. Dazu Drohungen mit Terroranschlägen in Wien. Konkret gegen den Westbahnhof, wieder gegen die Seestadt, die Polizeiinspektion Tannengasse und mehrere Schulen.

Die Drohungen wiesen starke Ähnlichkeiten mit denen vom Juni aus. Ermittlern von Landes- und Bundesamt für Verfassungsschutz gelang es schließlich, die Absender auszuforschen. Es handelt sich um einen asylberechtigten Tschetschenen im Alter von 17 Jahren und einen 14-jährigen Kroaten – beide aus Wien und ohne Beschäftigung. „Sie gaben an, aus Spaß gehandelt zu haben“, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Und aus Rache.

Der 17-Jährige bezog sich auf ein Video aus dem Sommer, im dem ein ausländischer Jugendlicher in der Seestadt verprügelt worden war. Die Teenager wurden auf freiem Fuß angezeigt, U-Haft wurde nicht verhängt.