Arbeiter (35) verunglückt auf Baustelle in Wien tödlich

Der Mann wurde durch einen zuvor gelockerten Stahlträger am Kopf und im Gesichtsbereich tödlich verletzt.

Wien. Am Montag, gegen 08:30 Uhr, wurde die Polizei zu einer Baustelle in der Wiener Innenstadt beordert. Dort wurde ein schwer verletzter Mann (35) bereits vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt. Ersten Erhebungen zufolge wurde der 35-Jährige im Zuge von Bauarbeiten durch einen zuvor gelockerten Stahlträger am Kopf und im Gesichtsbereich verletzt.

Der Mann wurde in ein Spital gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.