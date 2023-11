Attacke auf den Jesus vom Marchfeldkanal

Im Gebetsgarten Floridsdorf wurde das Kruzifix geschändet. Anti-Christlicher Angriff oder schlechtester "Halloween-Scherz" des Jahres?

Wien. In der Halloween-Nacht ist es schon wieder passiert. Unbekannte drangen in den Gebetsgarten am Marchfeldkanal in Floridsdorf ein und hatten ein einziges Ziel. Der Gekreuzigte am Kruzifix sollte geschändet werden.

Mit Zement wurde das Gesicht der Jesusfigur am Kreuz bedeckt und unkenntlich gemacht. Offen ist, ob es sich dabei um den schlechtesten "Halloween-Scherz" des Jahres handelt, oder ob es neuerlich eine gezielte Attacke auf christliche Symbole im Gebetsgarten am Lieleggweg handelt - schon am 3. Juli haben in der Nacht Unbekannte die Stelle der Andacht und der Ruhe verwüstet, wie Die Floridsdorfer Zeitung (DFZ) berichtete.

© DFZ ×

Die Erzdiözese Wien hat ein Spendenkonto für den Wiederaufbau des auf Privatinitiative von Frau Ilse Warecka gegründeten Gebetsgarten eingerichtet:

Link: https://juengergemeinschaft.at/garten-des-gebets/

Spendenkonto von Pfarre Cyrill und method:IBAN:AT323209200000651372

Raiffeisenbank Gerasdorf

Verwendungszweck:

Spende Gebetsgarten