Bank-Mitarbeiter überlistet: Polizei sucht diesen Konto-Betrüger mit Bart

Der Unbekannte übergab dem Angestellten nur gefälschte Dokumente.

Der Unbekannte mit Bart soll bereits am 5. August in einer Bank am Spitz in Floridsdorf sein Unwesen getrieben haben. Dabei soll er einen gefälschten Auszahlungsauftrag mit gefälschter Unterschrift des Opfers und noch dazu eine gefälschten Bankomatkarte einem Bankangestellten übergeben haben.

© LPD Wien

Der Kontobesitzer wurde dadurch um rund 4000 Euro erleichtert. Es ist wahrscheinlich, dass der Tatverdächtige das Opfer kennt.

Polizei hofft auf Zeugen

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße unter der Telefonnummer 01-31310-64350 erbeten.