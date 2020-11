Bankschließfächer geleert: Wiener Polizei sucht diesen Mann

Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich bei den Tätern (mind. fünf Tatverdächtige) um eine international agierende Gruppe handeln.

Wien/Niederösterreich. Am 13.11.2020 wurden durch eine bislang unbekannte Tätergruppe mehrere Schließfächer von Banken in Niederösterreich und Wien mittels ausspionierte Zugangsdaten widerrechtlich geöffnet und Wertgegenstände bzw. Bargeld gestohlen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich bei den Tätern (mind. fünf Tatverdächtige) um eine international agierende Gruppe handeln die auch im Verdacht stehen, in angrenzenden Nachbarstaaten aktiv gewesen zu sein. Die Ermittlungen seitens des Landeskriminalamts Wien in Zusammenarbeit mit den Ermittlern aus Niederösterreich laufen auf Hochtouren, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Bei dem Vorfall in einer Wiener Bank konnten durch eine Überwachungskamera von einem Tatverdächtigen Lichtbilder aufgenommen werden. Der bislang unbekannte Tatverdächtige steht im Verdacht des gewerbsmäßigen schweren Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung.

© LPD Wien

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg um Veröffentlichung der Lichtbilder. Die Ermittler des Landeskriminalamtes – Ermittlungsdienst bitten die Bevölkerung Hinweise (auch anonym) unter der Nummer 01/31310/33800 weiterzugeben.