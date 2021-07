Der Mann stürzte in der Nacht von gestern auf heute in den Donaukanal. Augenzeugen beobachteten das Vorgehen, der Mann konnte jedoch nur noch leblos geborgen werden.

Ein offenbar stark alkoholisierter Mann ist in der Nacht auf Samstag am Donaukanal in Wien-Leopoldstadt ins Wasser gestürzt und ertrunken. Zwei Streifenpolizisten beobachteten, wie der Mann durch die starke Strömung rasch nach unten gezogen wurde und nicht mehr auftauchte. Eine große Rettungsaktion verlief vergeblich.

Leiche am Vormittag entdeckt

Am Vormittag entdeckte ein Zeuge, dass eine regungslose Person im Bereich der Erdberger Lände im Wasser treibt, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Die Wasserpolizei barg den leblosen Mann aus dem Wasser. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. "Nach ersten Erhebungen dürfte es sich um den in der Nacht ins Wasser Gestürzten handeln. Die Identität der Person ist derzeit noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Erhebungen übernommen", hieß es in der Aussendung.