Bewaffnet Opfer überfallen: Polizei sucht diesen jungen Räuber

Der Junge steht im Verdacht gemeinsam mit einem 17-Jährigen einen Mann und eine Frau ausgeraubt zu haben.

Gesucht wird ein mutmaßlicher junger Räuber. Sein Komplize, ein 17-jähriger Österreicher, soll bereits gefasst worden sein.

© LPD Wien

Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Abenteuerwiese Stadlau im 22. Bezirk. Maskiert und mit gezogenen Schusswaffen sollen die beiden jungen Männer am 16. 11. 2024 einen Mann und eine Frau überfallen und sie zur Herausgabe von Wertgegenständen gezwungen haben.

Mit den erbeuteten Handys konnte das Duo in ein Waldstück flüchten. Eine Sofortfahndung nach den Jungs blieb vorerst erfolglos. Im Zuge der Ermittlungen konnten Lichtbilder von beiden Tatverdächtigen in einer U-Bahn-Station in der Nähe des Tatortes gesichert werden. So konnte der Komplize bereits ausfindig gemacht werden. Dieser verweigerte allerdings die Aussage.

© LPD Wien

Hinweise werden erbeten

Nun hofft die Polizei mit der Veröffentlichung der Fotos des zweiten mutmaßlichen Räubers auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können auch anonym beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-67800 eingehen.