Bierwirt wollte ganze Familie auslöschen

Während der mutmaßliche Mörder schweigt, spricht die Familie des Mordopfers.

Die Hoffnung des berüchtigten Bierwirts, den Mord an seiner langjährigen Lebensgefährtin Marija M. (35) auf Unzurechnungsfähigkeit infolge eines Vollrausches mit über drei Promille schieben zu können, schwindet.



Wie berichtet, soll Albert L. (42) die Krankenschwester am Donnerstag vergangener Woche in der Küche ihrer Wohnung in einem Gemeindebau in Wien-Brigittenau durch einen Kopfschuss getötet haben.



Seitdem beherrscht das Verbrechen an der zweifachen Mutter die öffentliche und vor allem politische Diskussion. Lesen Sie alles Details HIER auf oe24pus nach!