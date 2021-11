Am Nachmittag gingen in drei Bezirken die Lichter aus: Stromausfall. Die Wiener Netze arbeiten aktuell an der technischen Entstörung.

Wien. Am Mittwoch Nachmittag kam es gegen 14:30 in Hernals, Währing und Penzing großteils zu einem Stromausfall. Die Mitarbeiter der Wiener Netze arbeiten aktuell an der Problembehebung. Die Ursache wird noch ermittelt. Zwischenzeitlich waren rund 2.000 Haushalte ohne Strom Den "Wiener Netzen" zufolge wurde das Problem jedoch wieder behoben. Bis auf wenige Ausnahmen soll die Stromversorgung in den Haushalten wieder funktionieren. Sobald die letzte Wohnung wieder versorgt ist, geht man der Ursache auf den Grund.

#stromausfallwien #stromausfall — Brand Neu (@raymond_gg) November 10, 2021



Noch jemand #stromausfall in Wien? #Blackout — Dissonanz (@kognitiv_e) November 10, 2021 #Stromausfall in Währing seit einer halben Stunde.



