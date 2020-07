Brand in Wien: Frau springt aus fünftem Stock

Die 34-Jährige rettete sich mit einem Sprung aus dem Fenster vor dem Feuer, erlitt dabei aber lebensgefährliche Verletzungen.

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagmorgen in der Karplusgasse im Wien-Meidling ab. In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus war gegen 5 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie mehrere Passanten berichten, musste sich eine Bewohnerin mit einem Sprung aus dem Fenster retten. Dabei wurde sie schwer verletzt.

© Viyana Manset Haber

Die Berufsrettung Wien bestätigt den Einsatz. Die 34-jährige Frau sprang aus dem Fenster im fünften Stock, um sich vor dem Feuer zu retten. Dabei erlitt die Bewohnerin lebensgefährliche Verletzungen und musste vor Ort noch reanimiert werden. Sie wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Dachgeschosswohnung inzwischen löschen. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.