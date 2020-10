Video zeigt, wie Sicherheitsleute einen dunkelhäutigen Mann ohne Maske auf dem Boden fixieren.

Am Samstagnachmittag spielten sich in der U-Bahn-Station am Wiener Westbahnhof wilde Szenen ab, die stark an die gewaltsame Verhaftung des US-Amerikaners George Floyd erinnern. Security-Mitarbeiter der Wiener Linien drücken einen dunkelhäutigen Mann brutal zu Boden. Sie halten den Mann an den Armen und am Hals fest. Der Grund: er habe sich geweigert einen Mund-Nasen-Schutz aufzuziehen.

Schnell versammelte sich eine Traube von Menschen um die Mitarbeiter, die alles mit ihren Smartphones mitfilmte. "Lass ihn atmen! Er bekommt keine Luft", riefen die Zeugen. Erst nachdem die Aufforderung mehrfach wiederholt wurde, ließen die Sicherheitsmänner von seinem Hals ab.

Immer wieder forderten die Männer die Passanten auf weiterzugehen. "Ihr stört die Handlung", hört man auf den Videos. "Ihr macht euch strafbar. Geht's einfach weiter, bitte", sagen die Männer.

Zeugen betonten, dass der Mann weder aggressiv noch ausfällig wurde. Eher das Gegenteil sei der Fall gewesen. Als er von den Securitys wieder hochgezogen wurde, habe er vielmehr kraftlos gewirkt und sich kaum auf den Beinen halten können. Am Ende wurde die Exekutive zum Ort des Geschehens gerufen. "Die Polizei hat zwei Identitätsfeststellungen durchgeführt und zwei Beteiligte wegen gegenseitiger Körperverletzung angezeigt", bestätigt Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber ÖSTERREICH.Die Sicherheitsmänner gaben an, dass der Mann sich auch nach Aufforderung weigerte eine Maske aufzusetzen. Woraufhin er von den Securitys weggewiesen wurde. Aber auch hier soll er sich geweigert haben. Deswegen haben die Securitys von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht, auch Zwangsmaßnahmen durchsetzen zu dürfen und ihn in Richtung Ausgang gedrängt. Dabei soll der Mann Widerstand geleistet haben.

Wiener Linien weisen Rassismus-Vorwurf zurück - Vorfall wird untersucht

In den Sozialen Netzwerken verbreiteten sich die Aufnahmen wie ein Lauffeuer. Schnell wurden Rassismus-Vorwürfe gegenüber den Securitys laut. Seitens der Wiener Linien wird dies dementiert. Die Wiener Linien stehen für Respekt, Toleranz und Vielfalt sowohl innerhalb des Unternehmens als auch unseren Fahrgästen gegenüber. Unser Sicherheitsdienst ist verpflichtet, alle Personen unterwegs zu schützen. Wenn jemand die Hausordnung – wie die Mund-Nasen-Schutz-Tragepflicht – nicht einhält, suchen unsere KollegInnen in erster Linie den Dialog. Weigert sich jemand, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, so wird er der Station verwiesen. Reagiert die Person aggressiv, so wird als letzte Stufe das Festhalten der Person bis zum Eintreffen der Polizei eingesetzt. Wir schauen uns diesen Vorfall intern genau an, dazugehört auch die detaillierte Auswertung des Body-Cam-Materials", heißt es in einem Statement gegenüber ÖSTERREICH.