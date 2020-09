Brutaler Streit mit Messern und Baseballschlägern

Drei indische Staatsbürger wurden bei der Auseinandersetzung verletzt.

In Wien-Meidling kam es am Sonntag gegen 12:25 Uhr zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Beamte der Wiener Polizei intervenierten, da mehrere indische Staatsangehörige in einen gewaltsamen Streit geraten sein sollen. Die Männer sollen mit Messern und Baseballschlägern aufeinander losgegangen sein.

Bei diesem Raufhandel wurden drei Personen im Alter von 33 bis 38 Jahren verletzt. Weitere Tatbeteiligte sind auf der Flucht. Das Landes-kriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.