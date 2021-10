× Corona-Demo wegen verdächtigen Gegenstands angehalten

Tausende nehmen heute an Protesten gegen die Covid-Maßnahmen teil.

Die Polizei ist gerüstet. Seit Verkündung der neuen, strengeren Corona-Regeln, wie Ausgangssperre für Ungeimpfte ab 600 Patienten auf Intensivstationen, ist die Stimmung zwischen Geimpften und Ungeimpften angespannt. Im Wiener Resselpark vor der Karlskirche demonstrierten mehr als 2.000 Personen nach einem Marsch Richtung Innenstadt. Aber auch an anderen Stellen in der Stadt gab es kleinere Versammlungen.

Kickl nicht dabei

Aus Lautsprechern ertönte der FPÖ-Wahlkampf-Klassiker "Immer wieder Österreich" von John Otti, auch eine Variation der Bundeshymne wurde lautstark intoniert. Unterbrochen wurden die musikalischen Beiträge von Reden der Organisatoren, Politikerreden - etwa durch FPÖ-Chef Herbert Kickl - gab es allerdings keine. Aus der FPÖ hieß es, dass dies auch nicht geplant sei.

Auch andernorts hatten sich schon zuvor Corona-Demonstranten versammelt, unter anderem im Inneren Burghof nicht unweit der "Impfburg" von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. In der Nähe des Museumsquartiers hatte die Liste MFG, die in Oberösterreich in den Landtag eingezogen war, einen Stand aufgebaut.

Demo erreichte Karlsplatz

Der erste Demozug startete um 13 Uhr und führte über die Mariahilferstraße und den Getreidemarkt zum Karlsplatz. Die Polizeipräsenz wird stärker, doch bisher blieb es friedlich.

14:01 Demo erreicht den #Karlsplatz - Polizeipräsenz wird stärker. Auch Einheiten aus den Bundesländer sind vor Ort.#w2610 #wien pic.twitter.com/C9xklIEaTl — Großeinsatz TV (@TvEinsatz) October 26, 2021

Polizei ermittelt wegen Plakat

Demonstrant vergleich Mückstein mit NS-Kriegsverbrecher Mengele. Auf dem Plakat steht "Mückstein ist Mengele in Sneakers" – die Polizei ermittelt bereits.

Widerlichste Holocaustverharmlosung. Der gesundheitsminister Mückstein wird mit dem bestialischen NS-Kriegsverbrecher Mengele verglichen. Das ist eigentlich strafbar. Viel Polizei und Verfassungsschutz anwesend. Kein eingreifen bis jetzt. #w2610 @AMeldestelle pic.twitter.com/8pcs9UJBTq — allesmittelgrau (@allesmittelgrau) October 26, 2021

Ring derzeit gesperrt

Ein zweiter Protest-Zug und dem Motto "Lockdown für Andersdenkende", angeführt von von Martin Rutter, marschiert seit 16 Uhr über den Ring. Dieser ist derzeit blockiert.

Aufgrund mehrerer angezeigter Versammlungen, insbesondere im Bereich der #InnerenStadt, #Mariahilf und #Leopoldstadt, kann es zu temporären Verkehrsbehinderungen & Sperren kommen. Über Einschränkungen der Öffis informieren die @wienerlinien. Gute Fahrt! pic.twitter.com/X0AI44C0G4 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) October 26, 2021

Entwarnung nach Fund eines verdächtigen Gegenstands

Die Demo wurde um 17 Uhr von der Polizei angehalten. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden.

Der Demozug in #Wien wurde gerade von der Polizei angehalten wegen eines verdächtigen Gegenstandes.

Der "#Entmienungsdienst" ist unterwegs.

Derzeit gibt es keine Weiteren Erkenntnisse.#DemoWien@LPDWien pic.twitter.com/WtMkgsJ7Ik — Conte de St. Germain (@Conte_d_St_G_) October 26, 2021