Corona-Demonstranten feiern in Wien

Videoaufnahmen auf Twitter zeigen wie mehrere Demonstranten, darunter auch die Verschörungstheoretikerin Jennifer Klauninger, zum Partyhit "Macarena" tanzen. Die Polizei traf gegen 22 Uhr ein. Festnahmen wurden keine vermeldet. Auf Telegram kursierten Aufrufe zu Corona-Partys und „Spaziergängen“ Nach der Sperrstunde um 22 Uhr triebt es viele junge Menschen in Feierlaune ins Freie. Die Lokale mussten in der Silvesternacht bereits um 22 Uhr schließen. Die Stimmung blieb bis zuletzt friedlich.

Am Rande der Corona-Demonstration am Stephansplatz bedrängt der verschwörungsideologische Streamer Manuel C Mittas den Fotografen @lorenz_o_v und reißt ihm höchstaggressiv die FFP2-Maske aus dem Gesicht. Das beginnt ja schonmal gut. #w3112 #AusgebranntePresse pic.twitter.com/qs9sDv3aGB