Corona-Demos legen heute Wiener City lahm

Rund 10.000 werden an Protesten gegen die Covid-Maßnahmen teilnehmen.

Die Polizei ist gerüstet. Seit Verkündung der neuen, strengeren Corona-Regeln, wie Ausgangssperre für Ungeimpfte ab 600 Patienten auf Intensivstationen, ist die Stimmung zwischen Geimpften und Ungeimpften angespannt. Befürchtet wird zusätzlich, dass sich die Teilnehmer an den Protestzügen am Nationalfeiertag in Wien mit den Tausenden Besuchern des Tages der Offenen Tür vermischen werden.

Drei Demonstrationen sind angezeigt