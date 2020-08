Cousins prügelten sich: "Ist bei uns üblich"

Bei Familienstreit in Wien flogen die Fäuste - Cousins angezeigt.

Wien. Zwei Cousins haben am Mittwoch in Wien-Floridsdorf einen Streit mit den Fäusten geklärt - oder es zumindest versucht. Die 24-Jährigen gingen im Hof eines Mehrparteienhauses aufeinander los, Anrainer verständigten die Polizei. Beim Eintreffen wurden die Beamten von den Cousins beschimpft und bei der Frage nach dem Streit erhielten sie die Antwort, diese Art der Beilegung sei in der Familie üblich.

Die Polizei wurde gegen 22.00 Uhr zu einem lautstarken Streit im Innenhof eines Hauses in der Jedlersdorfer Straße gerufen. Die Beamten trafen dort auf zwei Männer, die laut Auskunft eines Polizeisprechers "nicht besonders gesprächig", dafür aber sehr abgekämpft waren. Den Angaben zufolge waren sie verschwitzt, teils entkleidet, abgeschürft, hatten einige Blessuren und standen einander gegenüber.

Den Polizisten gegenüber verhielten sie sich aggressiv, beschimpften und bedrohten sie und wurden deshalb vorläufig festgenommen. Angezeigt wurden die Männer wegen gegenseitiger Körperverletzung. Worum es bei dem Streit der beiden ging, war unklar.