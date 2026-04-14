Drama auf Donauschiff: Deutsche stürzt in den Tod

Schreckliche Szenen an der Wiener Donau: Am Dienstag kam eine deutsche Urlauberin in Nussdorf ums Leben. Die Seniorin stürzte beim Betreten eines Kreuzfahrtschiffes vom Steg direkt in den Fluss.

Der tragische Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag direkt an der Schiffsstation Nussdorf in Wien. Kurz vor der geplanten Abfahrt des Kreuzfahrtschiffes kam es gegen 13:40 Uhr zu dem folgenschweren Sturz, der sofort einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften auslöste.

Die rund 80 Jahre alte Frau aus Deutschland wollte gerade über den Zugangssteg an Bord des Schiffes gehen, als sie plötzlich den Halt verlor und in die Donau fiel. Warum die Pensionistin stürzte, ist aktuell noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rettungsversuche blieben erfolglos

Die Besatzung des Schiffes reagierte geistesgegenwärtig und zog die Frau schnellstmöglich aus dem Wasser. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen durch die alarmierten Rettungskräfte blieben jedoch ohne Erfolg. Trotz des schnellen Eingreifens konnte nur noch der Tod der Seniorin festgestellt werden.

Ermittlungen der Polizei

Die genauen Umstände, die zu diesem tödlichen Unfall an der Schiffsanlegestelle geführt haben, werden nun von den Behörden genau untersucht. Die Polizei prüft derzeit den Hergang des Sturzes, um zu klären, wie es zu dem Drama am Steg kommen konnte.