× Fahndung: Polizei sucht nach diesem Mann

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht, eine fremde Bankomatkarte an sich genommen und damit Zahlungen getätigt zu haben.

Wien. Nachdem eine 18-Jährige die Bankomatkarte nach einer Abhebung in einer Bank in Wien-Leopoldstadt vergessen hatte, soll der Tatverdächtige diese an sich genommen haben. In weiterer Folge soll der unbekannte Täter die Bankomatkarte in einem Lebensmittelgeschäft in Wien-Liesing sowie in einer Trafik in Wien-Donaustadt benutzt haben, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

© LPD W ×

© LPD W

Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Leopoldsgasse, Kriminaldienst, unter der Telefonnummer 01-31310-63432 erbeten.