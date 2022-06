× Falsch eingeparkter Transporter sorgt für Verkehrs-Chaos

Das falsch geparkte Fahrzeug blockierte den Weg für einen Wiener-Linien-Bus. Beherzte Passanten wiesen den Bus ein.

Wien. Am Mittwochabend kam es in der Neustiftgasse, im 7. Bezirk kurzzeitig zu einem Verkehrs-Chaos: Ein falsch geparkter Paket-Transporter blockierte die Durchfahrt für den Wiener-Linien-Bus 13A in die Neubaugasse. Das Fahrzeug des Paketzustellers stand zu weit in Richtung Kreuzung, so dass der Bus zunächst nicht vorbeikonnte. Schnell bildete sich ein kleiner Stau mitten im Abendverkehr auf der viel befahrenen Neustiftgasse.

© Leserreporter ×

Auf einem Video, das der oe24-Redaktion zugeschickt wurde, ist zu sehen, wie beherzte Passanten den Bus einwiesen. Tatsächlich ging es um Zentimeter. Schließlich schaffte es der Bus mit der Hilfe der Passanten am Transporter vorbei zu kommen.