Eine Frau ist Donnerstagmittag bei Reinigungsarbeiten in einem Restaurant in Wien-Mariahilf mit dem Arm in einen Fleischwolf geraten.

Die 37-Jährige führte gerade bei dem Gerät Reinigungsarbeiten durch, als sich der Unfall ereignete. Der Arm wurde bis zum Ellbogen faktisch abgetrennt. Polizisten leisteten in dem Lokal auf der Mariahilfer Straße noch Erste Hilfe. Die Wiener Berufsrettung versorgte die Verletzte notfallmedizinisch und brachte sie in ein Krankenhaus.