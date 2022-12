Die Preise steigen überall, so auch in den Restaurants. Ein Sushi-Lokal mitten in Wien treibt es nun auf die Spitze und verlangt eine Teller-Gebühr.

Gestiegene Lebensmittelpreise, erhöhte Transportkosten. Auch Restaurants leiden besonders unter der aktuellen Teuerungswelle. Abgewälzt wird das zumeist auf den Kunden, der einen höheren Preis für die Speise zu berappen hat. Einen besonders dreisten Fall gibt es nun aber in einem Sushi-Lokal mitten in Wien. Beim "All you can eat" Buffet wird jetzt eine 2 Euro Gebühr aber dem zweiten nicht verspeisten Teller verrechnet.

Doch die Teller-Gebühr wird bei Hanil-Sushi wird auch bereits dann verrechnet, wenn z. B. der Reis beim Sushi übrig gelassen wird. "Ab sofort verrechnen wir ab der zweiten nicht verzehrten Speise € 2,00 pro Teller. Dies gilt insbesondere in Situationen, in denen wir Sushi-Reis entsorgen müssen, da es immer öfter Usus wird, nur den Fisch zu essen", so das Asia-Restaurant.