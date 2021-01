Fußgängerin (70) totgefahren: Feiger Todes-Lenker festgenommen

Am vergangenen Freitag crashte ein Auto in zwei Fußgänger in Wien. Ein 70-jährige Frau starb.

Wien. Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am vergangenen Freitag in Wien-Donaustadt – oe24 berichtete – konnte die Polizei nun den fahrerflüchtigen Lenker schnappen. Bei dem Unfall starb eine 70-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Nach umfangreichen Erhebungen der Landesverkehrsabteilung und des Landeskriminalamtes und eines konkreten Hinweises eines aufmerksamen Passanten konnte das vermutliche Fahrzeug des Tatverdächtigen in einer Tiefgarage vorgefunden werden. Die Beamten des Landeskriminalamts und der Verkehrsabteilung konnten den Tatverdächtigen (32, Stbg.: Österreich), als dieser zum Fahrzeug zurückkehrte, festnehmen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und dem Landeskriminalamt zur Spurensicherung überstellt. Der Tatverdächtige soll überdies im Zusammenhang im einer Indoor-Cannabisaufzuchtanlage mit über 370 Pflanzen stehen. Die Erhebungen durch das LKA, Ermittlungsbereich Suchmittelkriminalität, und der Landesverkehrsabteilung sind im vollen Gange. Der 32-Jährige wird im Laufe des Tages einvernommen und befindet sich zurzeit in Haft.