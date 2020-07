Ganze Familie vor Ertrinken gerettet

Auf der Donauinsel ereigneten sich dramatische Szenen – die zum Glück gut ausgingen.

Wien. Die Familie wollte sich am Freitagnachmittag, am bislang heißesten Tag des Jahres, bei der Brigittenauer Bucht auf der Wiener Donauinsel in Floridsdorf Abkühlung verschaffen:

Gegen 16 Uhr ging die 30-jährige Mutter mit ihren Töchtern (zwei und elf Jahre alt) schwimmen. Mit im Wasser war auch die 52-jährige Oma. Plötzlich gingen die Mutter, ihre zwei Kinder und die Großmutter unter. Ein 24-jähriger Zeuge beobachtete das Geschehen vom Ufer aus. „Der Mann wollte ihnen helfen und sie aus dem Wasser ziehen. Dabei ist auch er untergegangen“, schilderte ein Sprecher der Wiener Berufsrettung. Später habe der 24-Jährige behauptet, nicht schwimmen zu können.

Radler sah Ertrinkende und sprang ins Wasser

Polizei. Passanten versammelten sich am Ufer und beobachteten den Vorfall. Zudem wurden Rettung und Polizei alarmiert. Mehrere Zeugen sprangen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ins Wasser und versuchten, die fünf zu retten. Sogar ein Radfahrer, der die Ertrinkenden beim Vorbeifahren sah, stoppte, um den Opfern zu helfen.

Die couragierten Zeugen konnten den Ersthelfer, die Kinder und die 52-Jährige aus der Bucht retten. Der 24-Jährige, die beiden Mädchen und die Großmutter erlitten leichte Verletzungen. „Sie haben zu viel Wasser geschluckt“, so der Sprecher der Berufsrettung.

Zustand der Mutter ­kritisch: Krankenhaus

Bewusstlos. Abdul R. zog die 30-jährige Mutter aus dem Wasser, doch ihr Zustand war kritisch. Die junge Frau war bewusstlos und musste von den eintreffenden Rettungskräften reanimiert werden. Dies gelang erfolgreich. Alle fünf wurden notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert. Acht Teams der Rettung waren an Ort und Stelle.(sia, yas)

Couragierter Zeuge rettete junger Mutter in letzter Sekunde das Leben

Die 30-Jährige hat ihr Leben Abdul R. zu verdanken: Der Zeuge zog sie aus der Bucht.

