Gottfried Küssel bei Corona-Demo

Skandal bei Corona-Demo in Wien. Gottfried Küssel befindet sich unter den Demonstranten. Die Gegner der Maßnahmen machten am Samstag nach längere Pause wieder mobil.

Unter den zahlreichen Anti-Corona Demonstranten befindet sich an der Spitze Gottfried Küssel. Die "Corona-Querfront" tritt geschlossen bei der Demo in Wien auf. Gottfried Küssel gilt seit Jahrzehnten als eine Art Säulenheiliger des neonazistischen Milieus in Österreich und Deutschland, in dessen Umfeld sich etwa der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache oder der Identitären-Chef Martin Sellner tummelten.

Kaum bekannte Gesichter der Identitären auf der Demo, dafür ist Herr Küssel mit einer Abordnung da. #w1109 pic.twitter.com/bjZffcCyFh — Markus Sulzbacher (@msulzbacher) September 11, 2021

Österreichs bekanntester Neonazi Gottfried Küssel ist auch da, gleich an der Bühne und kennt dem Anschein nach auch gleich wen auf selbiger. #w1109 5/x pic.twitter.com/zNdXG168TA — ENDSTATION RECHTS. (@ER_MV) September 11, 2021