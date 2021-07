GrünInnen veranstalten skurrilen Öko-Tanz

Auf der Donauinsel demonstrieren Anhänger der Grünen ausgelassen und knapp bekleidet gegen den Bau des Lobau-Tunnel.

Bei dem Rave, beziehungsweise der Versammlung, wollten die Teilnehmer ihre Ablehnung gegenüber der Wiener Politik zum Ausdruck bringen – mit Partymusik, gewöhnungsbedürftigen Tänzen und fragwürdigen Plakate wie "fuck each other not the planet".

Für Musik und Stimmung sorgte der österreichische Schauspieler Fabian Unger, der als Musiker mit der Kunstfigur „Der traurige Gärtner“ auftritt. Auf Facebook postet er fragwürdige Videos – in einem tanzt er zu Songtexten wie "F*** the Police". Seine schauspielerischen Aktivitäten begann er übrigens für Werbefilme und Commercials, unter anderem auch für die Austrian Airlines. Anscheinend lässt sich das mit dem Kampf für den Klimaschutz vereinbaren.