Hund in Mülltonne ausgesetzt

Eine Spaziergängerin entdeckte einen ausgesetzten Frenchie mitten in einer Mülltonne in Wien. Der Vierbeiner sucht nun ein neues Zuhause.

Vollkommen einsam und verängstigt wurde eine Französische Bulldogge gestern, Donnerstag, in Wien in einer Bioabfall-Tonne von einer Spaziergängerin entdeckt. Die aufmerksame Passantin rief sofort die Tierrettung an, die den Hund aufnahm und versorgte. Nun ist der Vierbeiner laut Facebook-Posting einer Tiervermittlungs-Seite in einem Tierquartier in Wien und sucht nach einem neuen Besitzer.