Influenza-Welle kommt früher: Wiens Spitäler in Alarmbereitschaft

Die Grippewelle könnte Wien dieses Jahr besonders früh und heftig treffen. Bereits im Dezember rechnen Expertinnen mit dem Höhepunkt, ausgelöst durch eine besonders ansteckende Virus-Mutation.

Ein aggressiver Grippestamm bringt die Wiener Spitäler schon vor Weihnachten in Alarmbereitschaft. Statt wie üblich im Jänner, droht der Höhepunkt der Influenza-Welle heuer bereits Mitte bis Ende Dezember - angetrieben durch eine hochansteckende Virus-Mutation. Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) ruft zur Impfung auf und trifft Vorbereitungen für einen intensiven Patientenansturm.

Besonders Babys, Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen haben ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe. "Erste Daten zeigen, dass die aktuelle Virus-Variante ansteckender sein könnte, daher rechnen wir schon im Dezember mit dem Höhepunkt der Influenza-Welle - eine Impfung kann jetzt noch gut schützen", so Marton Széll, interimistischer Leiter der Notfallambulanz mit Infektionsambulanz an der Klinik Donaustadt. Allein im Jahr 2024 mussten rund 1.800 Influenza-Patientinnen stationär aufgenommen werden - bei durchschnittlich 32 Betten pro Station eine enorme Belastung.

Neue Variante könnte für früheren Höhepunkt sorgen

Besorgniserregend ist, dass die Grippeviren heuer bereits zwei bis vier Wochen früher im Abwasser nachgewiesen wurden. In England hat die Mutation bereits zu einer außergewöhnlich heftigen Saison geführt - Österreich könnte ein ähnliches Szenario bevorstehen. Der Facharzt rechnet mit bis zu 20 Prozent mehr Infizierten. "Dafür haben wir im Wiener Gesundheitsverbund bereits alle Vorkehrungen getroffen", sagt Széll.

Wie gut der aktuelle Impfstoff schützt, ist noch offen. Die Mutation betrifft nur einen von drei Typen im diesjährigen Vakzin. Trotzdem empfiehlt der österreichische Impfplan die Immunisierung ab dem 6. Lebensmonat - gerade auch für Kinder, bei denen die Infektion einen schweren Verlauf nehmen kann.