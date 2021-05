× Jugendbande prügelt auf Passanten ein

Drei Jugendliche haben am Freitagnachmittag sechs Passanten angegriffen.

Wien. Der Reumannplatz in Wien-Favoriten hat aufgrund der gewalttätigen Angriffe radikaler Türken auf Demonstranten und der massiven Vandalenakte am Neujahrstag medial über die Grenzen Wiens hinaus traurige Berühmtheit erlangt. Die Zustände sind für Anrainer und Geschäftsleute sowie deren Mitarbeiter untragbar geworden. Am Freitagnachmittag gab es wieder zwei Angriffe durch migrantische Jugendliche.

Erster Angriff. Um etwa 16.45 Uhr wird die Polizei wegen eines Raufhandels gerufen. Eine verbale Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen und einem älteren Herren an einer Straßenbahnhaltestelle war eskaliert. Ein 37-Jähriger, der dem Pensionisten zu Hilfe kommen wollte, wurde ebenfalls attackiert. Ein Video des Vorfalls zeigt, wie die Angreifer auf einen Mann losgehen. Einer von ihnen holt aus und kickt dem Mann sogar ins Gesicht, ein anderer schlägt ihm auf den Kopf. Als die Täter den Streifenwagen sehen, ergreifen sie die Flucht.

Schläge gegen den Kopf einer Frau, weil sie filmt

Zweiter Angriff. Um 17.30 Uhr wird die Polizei abermals gerufen. Zeugen sagen den Beamten, dass dieselben Täter zurückgekommen und auf zwei Männer (58, 59) und eine Frau (47) losgegangen sind. Ein weiteres Video zeigt tatsächlich eine Frau, die das Handy herausholt, um zu filmen. Die Täter versuchen ihr das Smartphone aus der Hand zu schlagen und umzingeln sie. Dann schlägt ihr einer auf den Kopf. Die Opfer kamen glimpflich davon. Alle lehnten zumindest den Rettungsdienst ab. Die Szenen sind dennoch verstörend und zeigen, dass das Problem mit den dort lebenden gewaltbereiten Migranten noch nicht gelöst ist.